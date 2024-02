Bovis Homes Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten vier Wochen konnte bei Vistry eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Das Unternehmen erhielt daher eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen für Vistry abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Dies setzt sich aus einer "Gut"-Bewertung, zwei "Neutral"-Bewertungen und zwei "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -22,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vistry beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine Einschätzung von "Gut" von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Vistry liegt bei 42,69, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Analysen eine gemischte Einschätzung für Vistry, wobei die Stimmung in den sozialen Medien und die fundamentale Bewertung positiver ausfallen, während die Analysten eine neutralere bis negative Sichtweise haben.