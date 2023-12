Bovis Homes Aktie: So kann es weitergehen!

Die Vistry-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich diese Bewertung aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -8,39 Prozent hin. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Vistry eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Auf den sozialen Medien zeigen die Diskussionen zu Vistry ein deutlich positives Signal. Sowohl in den Kommentaren der letzten beiden Wochen als auch in den übrigen Meinungen überwiegen die positiven Einschätzungen. Dies führt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Vistry-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 12,05 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", welcher 30,89 beträgt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Vistry eine Dividendenrendite von 6,61 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.48%) darstellt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vistry-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche.