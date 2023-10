Bouygues Quartalsprognose: Umsatz und Gewinn erwartet erheblichen Anstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

In knapp vier Monaten wird das französische Unternehmen Bouygues seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bouygues Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 12,54 Mrd. EUR und wird voraussichtlich in 112 Tagen ihre Quartalszahlen bekannt geben. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 14,58 Mrd. EUR, während für dieses Jahr ein Anstieg um +100,07 Prozent auf 29,17 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll deutlich steigen und voraussichtlich um +121,74% auf 966,78 Mio. EUR klettern.

Auf Jahresbasis sehen die Prognosen ebenfalls vielversprechend aus: Der Umsatz soll um +100,07 Prozent steigen und der Gewinn um +121,74 Prozent auf insgesamt 2,19 Mrd. EUR anwachsen – ein positiver Trend im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von lediglich 988 Mio.EUR . Der Gewinn pro Aktie wird auf Jahressicht bei etwa

Trotz dieser vielversprechenden Zahlen haben Aktionäre bisher nicht unbedingt positiv reagiert – in den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -3,08% gefallen.

Analysten schätzen das Kurspotenzial der Bouygues Aktie für die nächsten 12 Monate positiv ein. Sie prognostizieren einen Kurs von 35,30 EUR, was auf Basis des aktuellen Kurses einem Gewinn von +11,11% entspricht. Anleger, die jetzt in die Aktie investieren möchten, könnten also innerhalb eines Jahres einen Gewinn von +11,11% erzielen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen negativen Kurstrend bei Bouygues. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet derzeit keine Unterstützung.

Fazit

Die Quartalsbilanz und Prognosen für das 4. Quartal werden mit Spannung erwartet. Analysten sehen positiv in Bezug auf Umsatz und Gewinn aus. Dennoch haben Anleger bisher eher zurückhaltend reagiert und der Kurs ist gesunken. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend fortsetzt oder ob eine positive Entwicklung einsetzt.

