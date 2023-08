Bouygues Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnerwartungen in 73 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

In nur noch 73 Tagen wird das französische Unternehmen Bouygues seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Was kann man in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Bouygues Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Bouygues Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,85 Mrd. EUR wird kurz vor Börseneröffnung die neuen Quartalszahlen bekanntgeben – und das in nur noch 73 Tagen. Diese Nachricht wird sowohl von Aktionären als auch Analysten mit Spannung erwartet. Laut aktuellen Analysen ist davon auszugehen, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzzuwachs geben wird. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte Bouygues einen Umsatz von 11,18 Mrd