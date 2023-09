Bouygues Aktienkurs steigt: Prognosen, Quartalsbilanz und Jahresaussichten im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Der Aktienkurs ist in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen und hat sich in den letzten 30 Tagen um 3,99% erhöht. Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren einen weiteren Anstieg des Aktienkurses in den nächsten 12 Monaten auf rund 35,30 EUR.

Die Quartalsbilanz für das dritte Quartal wird in 32 Tagen veröffentlicht. Laut aktuellen Schätzungen wird Bouygues einen Umsatz von etwa 12,99 Mrd. EUR erzielen, was einer Steigerung von 16,60% im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Der Gewinn soll ebenfalls um etwa 14,70% auf rund 447,33 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit einem Umsatzanstieg von rund 24,80% und einem Gewinnwachstum von ca.23,50%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei rund 2,55 EUR liegen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei Bouygues. Der...