Bouygues Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktienanalyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bouygues bei 37,76 EUR liegt, was einer Entfernung von +13,36 Prozent vom GD200 (33,31 EUR) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 35,27 EUR. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +7,06 Prozent beträgt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Bouygues-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Aspekten liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bouygues bei 10,11 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Bouygues. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Bouygues, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bouygues bei 4,78 Prozent und damit über dem Branchendurchschnitt der "Bauwesen"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.