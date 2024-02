Bouygues Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Diskussionen über Bouygues in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend darauf wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen betrachtet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Bouygues eine Rendite von 23,73 Prozent, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Bouygues mit 23,73 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bouygues im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen eine Rendite von 4,78 % aus, was 4,78 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bouygues-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 59,97, was darauf hindeutet, dass Bouygues weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf der RSI-Bewertung ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Bouygues.