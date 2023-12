Bouygues Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Die Online-Diskussionen über Bouygues in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen und Kommentare zu dem Unternehmen gehäuft, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Bouygues in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Was die Dividende betrifft, so können Anleger, die derzeit in die Aktie von Bouygues investieren, eine Dividendenrendite von 4,78 % erzielen, was einen Mehrertrag von 4,78 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Bouygues einen Wert von 72,6, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 55,53 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bouygues bei 10,11, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.