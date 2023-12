Bouygues Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Bouygues intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Bouygues, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurfristige RSI der letzten 7 Tage für Bouygues liegt bei 50,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Bouygues-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bouygues mit 4,78 Prozent derzeit über dem Branchendurchschnitt von 0%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Bouygues, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, dem RSI und der Dividendenrendite.