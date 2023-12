Bouygues ADR Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. Der RSI ist ein beliebter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Bouygues wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bouygues-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 35,26 ebenfalls an, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt auch an, dass das Unternehmen in letzter Zeit verstärkt Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bouygues einen Wert von 10 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe. In Bezug auf Dividendenrendite liegt Bouygues mit 4,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend erhält die Bouygues-Aktie gemäß der Analyse einen neutralen RSI, ein positives Sentiment und Buzz, eine neutrale fundamentale Bewertung und eine positive Dividendenbewertung.