Bouygues ADR Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bouygues beträgt derzeit 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Bauwesen" (KGV von 0) etwa dem Durchschnitt entspricht. Nach fundamentalen Kriterien ist Bouygues weder überbewertet noch unterbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Bouygues veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bouygues zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses an, mit einem RSI von 24,36 und einem RSI25 von 44,54. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Bouygues. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren.

Insgesamt erhält die Aktie von Bouygues daher eine "Neutral"-Bewertung, sowohl aus fundamentaler Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung und des RSI.