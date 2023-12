Bouygues ADR Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Analyse von Bouygues-Aktien zeigt positive Signale in verschiedenen Bereichen. Einer der weichen Faktoren ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, die eine erhöhte Aktivität aufzeigt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Bouygues daher eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Bouygues-Aktie von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um +6,45 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Für den Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Abweichung zum gleitenden Durchschnitt +11,94 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Bouygues mit einer Ausschüttung von 4,78 % deutlich über dem Branchendurchschnitt im Bauwesen, der bei 0 % liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Bouygues mit einer Rendite von 23,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 24 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Bauwesen"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0 Prozent liegt Bouygues mit 23,73 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.