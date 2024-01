Boustead Singapore Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Boustead Singapore heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass Boustead Singapore überverkauft ist, und erhält damit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,89, was bedeutet, dass Boustead Singapore weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Boustead Singapore-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,84 SGD. Der letzte Schlusskurs (0.875 SGD) weicht somit +4,17 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Aktienkurs von Boustead Singapore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 17,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -4,88 Prozent, wobei Boustead Singapore aktuell 17,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Boustead Singapore in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.