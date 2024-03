Boustead Singapore Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Boustead Singapore zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,86 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,935 SGD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +8,72 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,88 SGD, was einem Abstand von +6,25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Boustead Singapore derzeit bei 4,6 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,02 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,44 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Boustead Singapore daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.