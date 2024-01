Boustead Projects Pte Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Boustead Projects-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,95 SGD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 0,955 SGD lag, was einem Abstand von +0,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,95 SGD, was ebenfalls einer Differenz von +0,53 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Boustead Projects in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Boustead Projects momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral über Boustead Projects waren, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.