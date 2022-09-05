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Boussard & Gavaudan Holding AG (GBP): Newsletter August 2022
05.09.22 22:27
Finanztrends
^Guten Abend, anbei finden Sie den BGHL-Newsletter August 2022. Mit freundlichen Grüßen, Anfragen: Boussard & Gavaudan Investment Management, LLP E-Mail: info@bgam-uk.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=QH3QAwKdDQ41CygpfzKn- 6titP4qYoNgUc9rOzHVtJwh_3E-8dzwJ6d9RrIVNSI23Sq- RBGj913N5CS1M7hZ68JBHmpx7zNBw7T66qKpZRpuMyufgQfHiB7NSDYMXtuNbST6i8ypkLLISiq84hpx ORgRhBLBIO7pphfW90hTrmHTWcru_1sNmWmBQojta3WVp5D3MCUeTWlpHfjwBEgs39T5aMWckCzdCtZw VeeA-7oWk3rsHroqXi-cPE4rRvbsQa1PDeuQkLe3MxSbxFDdLMtk- 2wy7GaTQhcPMt7DIYCBWjwgOqvz4ufe36zNg7Y-Pk9uz9PvTvb_-qqvfxdQWOCHg1VYWm- p8f4HEI1OSiIyQTl46NmdOddB9iMpuOiRI0olMkdCivekCwd41KcRqc- DHtsSdVmBNC3WQIKheV0YrdrlscTlMmNMfvRDOwcbyaRnNCP9KXuOc12ggao78AGZDFawxYQUk7YQ3JG Rljr1Ig4KXe0tZ8pIU358FLuGPfD5We_tMskWLKRcFNcLb3qItgNTttnpSF58g08q3fCZBItOVFmXKXK 95oOFnFTCCOcdfq0PlHf_aa5QHHjEeWPWACwq0gZ8_h2eQAXudrK8-nRbx1uQ2my- QFGXLrh1nFqNtIoLOXAWGCEz4ItnY2tRsOcGKGN8f7LsE2FPZK_aRimFirVFL-xTALlKaIY92umi- jnMPn-oCobns5v_lh4ABNVt0WyEzIMvIJlelQCEvV5RX2RvsFmQpBdOb6PbZ- Hier weiterlesen
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