Bounty Oil and GasL Aktie: Jetzt wird es konkret!

Bounty Oil & Gas Nl: Anleger-Stimmung und technische Analyse neutral

In den letzten zwei Wochen wurde Bounty Oil & Gas Nl von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Dagegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 0,006 AUD inzwischen -40 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -40 Prozent beläuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Bounty Oil & Gas Nl in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 62,5 und der RSI25 bei 65, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.