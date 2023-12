Bounty Oil and GasL Aktie: Endlich geschafft?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Bounty Oil & Gas Nl als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bounty Oil & Gas Nl-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,45 und ein Wert für den RSI25 von 40,63. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich vor allem mit den positiven Themen rund um Bounty Oil & Gas Nl beschäftigt. Insgesamt ergibt sich deshalb eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Bounty Oil & Gas Nl wird auch positiv eingeschätzt. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Stimmung identifiziert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit die Note "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bounty Oil & Gas Nl auf 0,01 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,0095 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -5 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 AUD, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

