Boulevard World trägt mit seinem Metasight-Wahrzeichen im Nahen Osten zur saudischen Vision 2030 bei

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Riyadh Season, ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung der saudischen Vision 2030, zielt darauf ab, mehr Touristen anzuziehen und durch verschiedene Kultur- und Unterhaltungserlebnisse und vielfältige kulturelle Inhalte das Wachstum der Tourismusbranche in Saudi-Arabien anzukurbeln.Boulevard World wurde am 21. November offiziell als Teil der Riyadh Season 2022 eröffnet und nimmt die Besucher mit auf eine Reise um die Welt, indem es verschiedene Kulturen aus den USA, Frankreich, Griechenland, Indien, China, Spanien, Japan, Marokko, Mexiko und Italien präsentiert.Boulevard World hat mit der Unilumin Group, einem chinesischen Hightech-Unternehmen, zusammengearbeitet, um Touristen aus aller Welt anzulocken und ihnen neue, noch nie da gewesene Unterhaltungserlebnisse zu bieten. Mit einer großen Anzahl von Metasight-LED-Displays, die von Software-Integrations- und Steuerungstechnologien unterstützt werden, präsentierte Boulevard World dem Publikum künstlerisches Design und kreative Inhalte und schuf einen immersiven Erlebnisraum, der mit moderner Wissenschaft und Technologie gefüllt ist. Boulevard World ist damit zu einem weiteren Wahrzeichen eines Unterhaltungsangebots von Weltrang geworden.Der von Unilumin entworfene riesige kugelförmige Bildschirm wird den Touristen sofort ins Auge fallen, wenn sie die Boulevard World betreten. Als innovatives Produkt von Unilumin hat der kugelförmige Bildschirm den Guinness-Weltrekord gebrochen und ist zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt in Saudi-Arabien geworden. Er steht auch für die starken Verbindungen innerhalb des „globalen Dorfes", für das die Boulevard World eintritt. Darüber hinaus ermöglicht dieser größte LED-Deckenbildschirm im Nahen Osten und der erste in Saudi-Arabien zusammen mit Dutzenden von ultrahochauflösenden (UHD) Großbildschirmen im Freien, dass Boulevard World den Besuchern verschiedene Kulturen und Geschichte präsentieren kann.Riyadh Season begann die Zusammenarbeit mit Unilumin bereits im Jahr 2021. Durch den Einsatz von Unilumins LED-Displays und Metasight-Lösungen hat die Riyadh Season für mehr als 15 Millionen Touristen aus aller Welt ihre Dienste erbracht und die Entwicklung des Tourismus in der Region vorangetrieben. Die Professionalität von Unilumin während des gesamten Projekts hat einen tiefen Eindruck bei den Kunden im Nahen Osten hinterlassen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970919/cff511d3_2909_444c_a0d5_71ded5dac364.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1970920/5_00_00_02__20221211_151711.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/boulevard-world-tragt-mit-seinem-metasight-wahrzeichen-im-nahen-osten-zur-saudischen-vision-2030-bei-301710162.htmlPressekontakt:Yao Zhang,+86-13028704049,u0012804@unilumin.comOriginal-Content von: Unilumin Group., Ltd., übermittelt durch news aktuell