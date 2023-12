Boule Diagnostics AB Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Boule Diagnostics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,47 SEK für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 11 SEK, was einem Unterschied von +5,06 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert. Der Schlusskurs liegt auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (+12,36 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Boule Diagnostics-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der aktuell bei 29,17 Punkten liegt, zeigt an, dass Boule Diagnostics überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Boule Diagnostics-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist wichtig für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Boule Diagnostics war zuletzt weder besonders positiv noch negativ in den Diskussionen in den sozialen Medien vertreten. Zudem gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Boule Diagnostics, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

