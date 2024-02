Boule Diagnostics AB Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) der Boule Diagnostics zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da er bei 78,5 liegt. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Boule Diagnostics zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Boule Diagnostics. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Boule Diagnostics bei 10,26 SEK liegt, was einem Abstand von -0,97 Prozent vom GD200 (10,36 SEK) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 10,87 SEK, was einem Abstand von -5,61 Prozent entspricht und daher als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Boule Diagnostics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.