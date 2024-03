Boule Diagnostics AB Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Boule Diagnostics in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen größtenteils negativ und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Boule Diagnostics daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Boule Diagnostics zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 10,22 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 9,38 SEK aus dem Handel ging, was einem Abstand von -8,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".