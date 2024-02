Bougainville Copper Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Bougainville Copper in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist. Dies spiegelt sich auch in der gestiegenen Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Bougainville Copper-Aktie positive Bewertungen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen auf eine positive Abweichung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch aus Sicht der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Bougainville Copper-Aktie eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Bougainville Copper diskutiert wurde. Allerdings haben in den letzten ein, zwei Tagen die negativen Themen an Bedeutung gewonnen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält Bougainville Copper aufgrund der positiven Internet-Kommunikation, der positiven charttechnischen Bewertung und des neutralen Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.