Botswana Diamonds Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Botswana Diamonds verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,65 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,53 Prozent, was bedeutet, dass Botswana Diamonds eine Underperformance von -28,11 Prozent aufwies. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -20,53 Prozent verzeichnete, lag Botswana Diamonds 28,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Botswana Diamonds derzeit bei 0,72 GBP liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,41 GBP lag und somit einen Abstand von -43,06 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,46 GBP liegt, ergibt sich eine Differenz von -10,87 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt führt die Analyse auf Basis beider Zeiträume zu einem "Schlecht"-Befund.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Botswana Diamonds-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen keine Über- oder Unterbewertung, und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Botswana Diamonds.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Botswana Diamonds. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Botswana Diamonds diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.