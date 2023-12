Botswana Diamonds Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Dividendenrendite von Botswana Diamonds beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Botswana Diamonds, wobei die Diskussion in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Botswana Diamonds mit einer Rendite von -35,14 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Botswana Diamonds mit 15,16 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,475 GBP der Botswana Diamonds-Aktie ein "Schlecht"-Signal ist, da er 43,45 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,55 GBP einen Abstand von -13,64 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt wird der Kurs der Botswana Diamonds-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.