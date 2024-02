Botswana Diamonds Aktie: Ist es vollbracht?

Die jüngsten Daten zeigen, dass Botswana Diamonds eine Dividendenrendite von 0% aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,5% im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Zusätzlich liegt die Rendite der Aktien von Botswana Diamonds im vergangenen Jahr mit -48,65% mehr als 29% unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -19,6%, was zeigt, dass Botswana Diamonds mit einer Rendite von 29,04% deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Tendenz bei Botswana Diamonds. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen deutet auf überwiegend positive Themen in den Diskussionen hin, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke werden daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Botswana Diamonds für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.