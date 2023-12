Botanix Pharmaceuticals Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Botanix ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies ergab die Auswertung der Äußerungen und Meinungen in den genannten Quellen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es jedoch in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung von "Gut" führte. Die Stärke der Diskussion blieb hingegen unverändert und erhielt daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Botanix in diesem Bereich somit eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse liefert ebenfalls Hinweise auf die Entwicklung der Aktie. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 75, was als "überkauft" eingestuft wird und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt hingegen bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs von Botanix beträgt derzeit 0,13 AUD und der aktuelle Kurs liegt bei 0,145 AUD. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +11,54 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was einem Abstand von +3,57 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse fällt somit auch hier mit "Gut" aus.