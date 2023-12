Botanix Pharmaceuticals Aktie: Finger weg?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die aktuellen RSI-Werte für Botanix liegen bei 33,33 (RSI7) und 45,83 (RSI25), was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Diskussionen auf sozialen Medien vermitteln negative Einschätzungen und Stimmungen rund um die Botanix-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage hat sich in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Botanix daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Botanix-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bedacht.