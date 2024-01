Boswell Aktie: Ein unsicheres Investment?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der J G Boswell als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die J G Boswell-Aktie zeigt sich ein Wert für den RSI7 von 32,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,77, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet J G Boswell auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,24 % aus, was 0,84 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 %. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die J G Boswell derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 650,93 USD, während der Aktienkurs bei 614 USD um -5,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 608,18 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,96 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmungen für Aktien verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei J G Boswell wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".