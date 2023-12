Boswell Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die J G Boswell-Aktie erzielt derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" wird die Aktie daher als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend bewertet.

Bei der technischen Analyse wird zunächst der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der für die J G Boswell-Aktie bei 660,37 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 603,5 USD deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 608,34 USD nah am letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls diese Einschätzung und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Zusammenfassend erhält die J G Boswell-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment/Buzz insgesamt ein "Neutral"-Rating.