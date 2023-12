Boswell Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmung der Anleger spielt bei der Bewertung von Aktienkursen eine wichtige Rolle. Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu J G Boswell überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Auf Basis dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die J G Boswell-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 667,74 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 601 USD, was einem Unterschied von -9,99 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 614,38 USD, was einem Unterschied von -2,18 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Zusammenfassend erhält J G Boswell eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt bei J G Boswell aktuell bei 3,1 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Aktie insgesamt als "Neutral" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für J G Boswell bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Neutral" führt.