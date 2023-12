Boswell Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung der Anleger bei J G Boswell in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für die Ermittlung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den letzten Tagen wurden insbesondere positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen. Der RSI für J G Boswell liegt bei 27,39, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht die präzise und frühzeitige Erkennung von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für J G Boswell jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für J G Boswell gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt J G Boswell mit 3,1 % etwas unter dem Branchendurchschnitt Textilien, Bekleidung und Luxusgüter (3,85 %). Die Differenz von 0,75 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".