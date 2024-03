Boswell Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite von J G Boswell beträgt 3,24 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von J G Boswell eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der J G Boswell-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 630,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 595 USD liegt, was einer Abweichung von -5,69 Prozent entspricht und somit als negativ bewertet wird. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 598,1 USD, was einer Abweichung von -0,52 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für J G Boswell zeigt einen Wert von 50,04 bzw. 46,19, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung vergeben.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich J G Boswell haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in dieser Hinsicht.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse und des Sentiments mit einem neutralen Rating bewertet.