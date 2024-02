Boswell Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung unter Anlegern für J G Boswell ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen der letzten beiden Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) auf Basis von 7 Tagen und zeigt aktuell einen überkauften Wert von 77,07 für J G Boswell. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI-Wert 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von J G Boswell liegt derzeit bei 3,24 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,16 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse ist J G Boswell derzeit -0,53 % vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -6,31 %, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die ausgewerteten Faktoren eine überwiegend positive Anlegerstimmung, gepaart mit neutralen bis schlechten Bewertungen in Bezug auf technische Analysen und Dividendenrenditen.