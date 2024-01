Bosun Tools Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Bosun hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überrendite von 6,17 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,38 Prozent, wobei Bosun aktuell 6,11 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich der Aktie von Bosun unterdurchschnittlich sind. Daher wird die langfristige Stimmungslage als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Bosun mit einem aktuellen Wert von 30,14 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Neutral-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien spiegelt wider, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Bosun bei 7,58 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,82 CNH aus dem Handel und baute damit einen Abstand von +3,17 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Aktie von Bosun in verschiedenen Aspekten gemischte Bewertungen erhält, was auf eine uneinheitliche Entwicklung hindeutet.