Boston Scientific Quartalsprognose: Analysten erwarten deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg

In wenigen Monaten wird das Unternehmen Boston Scientific mit Sitz in Marlborough, USA seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich der Aktienkurs von Boston Scientific im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es dauert nur noch 116 Tage bis zum Berichtsdatum, an dem Boston Scientific die neuen Quartalszahlen bekanntgeben wird. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 74,46 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse rechnen Analystenhäuser derzeit mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Boston Scientific einen Umsatz von 3,09 Mrd. EUR, es wird jedoch erwartet, dass dieser Wert...