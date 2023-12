Boston Scientific Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Boston Scientific in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie von uns ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und den Buzz. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, weshalb wir auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Boston Scientific liegt bei 34,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor hat die Aktie von Boston Scientific im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,86 Prozent erzielt, was 10,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Aktie sogar um 36,69 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut" in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Analysten schätzen die Aktie von Boston Scientific als "Gut"-Titel ein, basierend auf langfristigen Einschätzungen. Von insgesamt 18 Analysten geben 12 ein positives Urteil ab, während 1 neutral und keiner negativ bewertet. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das mittlere Kursziel bei 58,55 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen vergeben wir daher die Gesamtbewertung "Gut" für die Aktie.