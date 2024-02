Boston Scientific Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Aktie von Boston Scientific zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bewertungskategorien. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktivität als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Boston Scientific mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (91,45 %) deutlich niedriger und wird daher als schlecht bewertet.

Die Analysten haben eine insgesamt positive Meinung zu Boston Scientific, da die überwiegende Mehrheit der Empfehlungen gut ist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 59,67 USD, was einer erwarteten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -9,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der Analysten-Untersuchung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Boston Scientific eine beeindruckende Rendite von 18,86 Prozent, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite mit 16,15 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.