Boston Scientific Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Derzeit bietet die Aktie von Boston Scientific eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Gesundheitswesens Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 89,1 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Langfristig gesehen wird die Boston Scientific-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit 12 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 59,2 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 1,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Boston Scientific mit einer Rendite von 18,86 Prozent eine gute Entwicklung gezeigt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Boston Scientific-Aktie daher eine negative Gesamtbewertung.