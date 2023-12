Boston Scientific Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Boston Scientific-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 13 Analystenbewertungen 12 Mal ein "Gut"-Rating und einmal ein "Neutral"-Rating erhalten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58,55 USD, was einem Anstieg um 4,21 Prozent vom letzten Schlusskurs (56,18 USD) entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten also positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Boston Scientific mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 88,68 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Boston Scientific also gute Bewertungen von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse.