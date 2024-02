Boston Scientific Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage bezüglich der Aktie von Boston Scientific in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht verändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Boston Scientific mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was zu einem geringeren Ertrag von 90,93 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie von Boston Scientific als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten wurden 11 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates zu Boston Scientific veröffentlicht wurden, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 59,67 USD, was einer Erwartung von -8,16 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Boston Scientific mit 64,97 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (+9,77 Prozent) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (+20 Prozent). Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.