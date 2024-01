Boston Sand, Gravel, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Boston Sand & Gravel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 806,85 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 785 USD weicht nur um -2,71 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 796,8 USD, und der letzte Schlusskurs weicht um -1,48 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Bewertung basierend auf dem Sentiment und dem Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. In den letzten Wochen gab es kaum Veränderungen im Sentiment, und auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung, die auf Plattformen der sozialen Medien analysiert wurde, zeigte weder starke positive noch negative Signale. Die überwiegend neutralen Themen führten zu einer neutralen Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,43 jedoch ein Indikator für eine negative Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Boston Sand & Gravel-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen.