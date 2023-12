Boston Sand, Gravel Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Boston Sand & Gravel-Aktie ergibt eine durchschnittliche Schlusskurs von 809,45 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 800 USD, was einem Unterschied von -1,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Boston Sand & Gravel-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine Anzeichen von Über- oder Unterkauftsein, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Boston Sand & Gravel-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz.