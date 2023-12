Boston Sand, Gravel Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Boston Sand & Gravel-Aktie beträgt 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 810,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 800 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Boston Sand & Gravel, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, wodurch die Bewertung erneut "Neutral" ausfällt.

Zusammenfassend erhält Boston Sand & Gravel in allen Bewertungskriterien ein "Neutral"-Rating.