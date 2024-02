Boston Sand, Gravel Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI berechnet werden. In Bezug auf die Boston Sand & Gravel-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der ebenfalls bei 50 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".

Darüber hinaus wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Boston Sand & Gravel-Aktie derzeit bei 801,68 USD gehandelt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 789,9 USD, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke werden daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Abschließend wird auch das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Boston Sand & Gravel-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.