Boston Properties Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Boston Properties Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", bestehend aus 3 "Gut" und 6 "Neutral" Meinungen, ohne "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Boston Properties Inc. Die durchschnittliche Kursprognose von 65,89 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 19,23 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 55,26 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 49,65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert von 46 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Boston Properties Inc-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurden Boston Properties Inc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 7 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.