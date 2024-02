Boston Properties Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Boston Properties Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Boston Properties Inc-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 60,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 67,36 USD deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (68,27 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,33 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird die Boston Properties Inc also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten bewerten die Boston Properties Inc insgesamt als "Neutral", da es 2 Kaufempfehlungen, 6 Neutral-Einstufungen und keine Schlecht-Einstufungen gibt. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Boston Properties Inc liegt im Durchschnitt bei 62 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -7,96 Prozent entwickeln wird. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Boston Properties Inc zeigt bei einem Niveau von 33,93 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 54,05 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung als "Neutral".