Boston Properties Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Diskussionen über Boston Properties Inc in den sozialen Medien zeigen positive Stimmungen und Einschätzungen. In den letzten beiden Wochen haben sich positive Meinungen gehäuft, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, obwohl es insgesamt acht Handelssignale gibt - davon ein positives und sieben negatives.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls positive Signale. Der GD200 des Wertes liegt bei 57,41 USD, während der Aktienkurs (68,09 USD) um +18,6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 56,47 USD deutet auf eine positive Abweichung von +20,58 Prozent hin. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Boston Properties Inc derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Boston Properties Inc laut Analysten als "Neutral" eingestuft. Es gibt insgesamt 3 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 65,89 USD, was eine künftige Performance von -3,23 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.