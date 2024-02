Boston Properties Aktie: Ruhig bleiben!

Die Boston Properties Inc wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 62,54 USD liegt mit einer Entfernung von +3,58 Prozent vom GD200 (60,38 USD) im neutralen Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage wiedergibt, liegt bei 68,11 USD. Dies bedeutet, dass das Signal für den Aktienkurs als "Schlecht" eingestuft wird, da der Abstand -8,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Boston Properties Inc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Boston Properties Inc 2-mal die Bewertung "Gut", 6-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Für den vergangenen Monat ergab sich das Bild: 0-mal "Gut", 1-mal "Neutral", 0-mal "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 62,54 USD eine Entwicklung von -0,86 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 62 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Boston Properties Inc ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Äußerungen und Meinungen abgegeben. Die Auswertung der Diskussionen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigte 6 "Schlecht"- und 3 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt, dass die Boston Properties Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 56, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,25 liegt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Boston Properties Inc.