Boston Properties Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Boston Properties Inc liegt bei 30,74 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dieser Index misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und bewertet die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation an und wird als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 57,51 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 70,3 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einem Abstand von +22,24 Prozent zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen positiven Abstand von +22,26 Prozent und erhält daher die Gesamtbewertung "Gut".